مبروك زيادة المعاش 15%.. تحديد موعد معاشات مارس 2024 وأماكن الصرف – شوف حسابك

بدء الاستعداد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 المقبل للمواطنين المستفيدين منها، وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية عن قرار طرح نسبة زيادة على قيمة المعاشات، وسوف يتم تطبيق ذلك القرار بداية من شهر مارس، وذلك يعني أنه سوف يتقاضى الأفراد المعاش الاعتيادي لهم، بالإضافة إلى الزيادة التي تمت إضافتها إلى المعاش.

موعد معاشات مارس 2024

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف المعاشات من يوم 1 في شهر مارس، وكذلك يستمر صرف المعاشات لعدة أيام متتالية لكل الأفراد مع تطبيق قرار زيادة المعاشات إلى نسبة تصل حتى 15 % على قيمة المعاش الثابتة التي اعتاد المواطنون على صرفها كل شهر، وقد أعلن رئيس الجمهورية عن تلك الزيادة في جملة القرارات التي يتخذها في تلك الفترة لتخطي مشكلات الغلاء في أسعار السلع والخدمات، والتي يعاني منها الأفراد بشكل كبير نظرا للزيادة غير مسبوقة من قبل وكذلك تناقص أعداد السلع.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

يمكن للأفراد الذين يتقاضون معاشا شْْهريا أن يقوموا بصرف المعاشات الخاصة بهم من عدد من الأماكن التي أعلنت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية القومية وذِلك للتسهيل على المواطنين، ويعد أبرز تلك الأماكن الآتي: