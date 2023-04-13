تم تنظيم مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي وهو عرض تلفزيوني يُعرض على القناة اليمنية الفضائية، وتتمحور المسابقة حول التحدث بالأبيات الشعرية المحددة، يعمل فريق برنامج طائر السعيدة على تقديم سؤال جديد يوميًا في مجالات الأدب، الشعر واللغة العربية وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين المستوى الثقافي للشعب اليمني، من ثم، يمكنك معرفة ما هو سؤال الحلقة 22 من برنامج طائر السعيدة اليوم على الهواء مباشرةً مع المذيعة مايا العبسي وتسارع في الإجابة عليه قبل انقضاء الوقت، أو من خلال موقعنا للدخول إليه حتى يظهر سؤال الحلقة التالية، نقدم لكم إجابة سؤال الحلقة 22 مسابقه طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 سؤال اليوم، وكافة التفاصيل، تابعونا.

إجابة سؤال الحلقة 22 مسابقه طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 سؤال اليوم

من الشاعر القائل(أيا وطني جعلت هواك دينا ،،، وعشت على شعائره أمينا)؟

مطهر علي الارياني.

محمود الحاج.

سلطان الصريمي.

الإجابة الشاعر سلطان الصريمي.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يمكنكم اشتراك في مسابقة الطائر السعيد مع مايا العبسي عن طريق اتباع الإجراءات التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة على alsaeeda-tv.net. سوف يتم طرح سؤال الحلقة الـ22 من مسلسل “طائر السعيدة” في المسابقة اليوم. بعد ذلك، يتوجب عليك التفكير في الحل للسؤال قبل النقر على الاختيار الصحيح من بين الثلاثة اختيارات المُتاحة. ثم، يتعين عليك إضافة البيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الاشتراك، وهي : “الاسم الكامل، رقم الهاتف واسم المحافظة”. في النهاية، انقر على الزر المسمى بـ “اشترك”.

جائزة الإجابة على سؤال الحلقة 22 طائر السعيدة

تصل قيمة الجائزة لحل سؤال الحلقة الـ22 من برنامج مسابقة طائر السعيدة المعروف باسم مايا العبسي في الوقت الحالي إلى 200 ألف ريال يمني، وهو ما يعادل حوالي 800 دولار أمريكي، من المهم أن نذكر أن الأفراد الذين يجيبون بشكل صحيح على سؤال المشاهدين في مسابقة طائر السعيدة، والذي هو “بيت وشاعر” في حلقة 22، سوف يتم إدخالهم تلقائيًا في سحب قرعة جميع الجوائز بمجرد الاشتراك، بما أن هذا الأمر يزيد فرصتكم بالفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ونصف ريال يمني خلال مشاركتكم في برنامج “طائر السعيدة”.