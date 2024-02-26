شاهد بجوده عاليه.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي Selahaddin Eyyubi 15 مترجمة عبر تردد قناة تي أر تي التركية والقنوات الناقلة على القمر الصناعي نايل سات HD
تنجح دائمًا المسلسلات التركية إلى جذب قاعدة جماهيرية كبيرة ولهذا يبحث محبو الدراما التركية عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 حيث للمسلسل التاريخي جمهور عريق يبحث دائما على الحلقات الجديدة من المسلسل حيث يعرض المسلسل التركي الشهير حلقاته بشكل أسبوعي و للمسلسل جمهورًا كبيرًا في الوطن العربي والعالم أجمع هذا غير جمهوره في تركيا حيث يلاقي المسلسل التاريخي أعلى نسبة مشاهدات مقارنة بمنافسيه على الساحة التلفزيونية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مسلسل صلاح الدين الأيوبي
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15
يبحث عشاق الدراما التركية عن عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 حيث تعرض حلقات المسلسل بشكل أسبوعي على العديد من القنوات التي تتنافس إلى عرض الحلقات بجودة أفضل وبشكل مجاني كامل وبدون تشويش ومن أهم القنوات الناقلة للمسلسل هي كما يلي :
- يعرض المسلسل التاريخي على الشاشات التركية عبر قناة trt التركية في مساء يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة ال 7 مساءً بتوقيت تركيا
- على أن تعرض الحلقة في اليوم التالي على الشاشات العربية بشكل مدبلج عبر قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة ال10 مساءً بتوقيت القاهرة بجودة HD
- يعرض المسلسل أيضًا على منصة Dailymotion بأعلى جودة وأفضل صورة
- يعرض المسلسل أيضًا على موقع قصة عشق المسؤول عن عرض كافة المسلسلات التركية بأعلى جودة وأفضل صورة
تردد القنوات الناقلة للمسلسل التاريخي
تردد قناة trt التركية
- التردد : 11565
- الاستقطاب:أفقي
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي : نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ : ⅚
تردد قناة الفجر الجزائرية
- التردد :12304
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ:¾
- الجودة: HD
- القمر الصناعي : نايل سات.
تلك الرموز هي البوابة السحرية التي ستفتح لكم أبواب عالم صلاح الدين الأيوبي حيث يمكن للمشاهدين متابعة أحداث المسلسل الشيقة على القنوات المحددة أعلاه في الموعد المحدد
وإستطاع المسلسل ان يحقق نجاح كبير للغاية خلال فترة قصيرة من عرضة ويمكن للجميع متابعة المسلسل بدون اعلانات علي قناة تي ار تي التركية الناقل الحصري للمسلسل التركي الذي نال استحسان الجميع .