عاجل.. تعطل الدوام الرسمي غدًا في هذه المحافظات لهذا السبب ومحافظات أخرى علقت الدوام بعد غدًا “تفاصيل”

أعلنت عدد من المحافظات العراقية منذ قليل عن تعطل الدوام الرسمي غدًا الأحد، وذلك بسبب ما، علمًا بأنه سبق أن تم التوضيح أن يوم الاثنين إجازة رسمية في بعض المحافظات العراقية، والسبب زيارة النصف من شعبان، فدعونا نوضح لكم المحافظات التي أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي بها غدًا وأيضًا المحافظات التي يتعطل بها الدوام يوم الاثنين، تابعونا عبر موقعنا “البديل”.

تعطل الدوام الرسمي غدًا

بسبب هطول الأمطار الشديدة وما زالت مستمرة في الهطول، أعلنت محافظة الديوانية ومحافظة النجف الأشرف وبابل عن تعطيل الدوام الرسمي غدًا بها في جميع المصالح الحكومية، حيث غدًا إجازة رسمية في المحافظة، ويعودوا من جديد للدوام من صباح يوم الاثنين 26 من شهر فبراير 2024، علمًا بأن الدوام مستمر بالتعطيل في النجف الأشرف يوم الاثنين أيضًا ويعودوا للدوام صباح الثلاثاء 27 فبراير، وذلك لأن الاثنين زيارة النصف من شعبان.

أي غدًا الأحد 25 فبراير تعطيل الدوام في محافظتي الديوانية والنجف الأشرف وبابل حتى الآن بسبب الأمطار، بينما كربلاء المقدسة بسبب الزيارة الشعبانية.

تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين

وفي سياق متصل وبالحديث عن تعطيل الدوام الرسمي، فقد أعلنت بعضًا من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي بها يوم الاثنين 26 من شهر فبراير من عام 2024، والسبب الزيارة الشعبانية، حيث زيارة النصف من شهر شعبان، وجاءت المحافظات التي أعلنت عن التعطيل على النحو التالي:

النجف الأشرف.

بابل.

واسط.

المثني.

البصرة.

ميسان.

ذي قار.

كربلاء المقدسة.

مع العلم أن محافظة كربلاء المقدسة بسبب تلك الزيارة الشعبانية قامت بتعطيل الدوام الأحد والاثنين.