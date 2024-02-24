ألف مبروك ألحق قبل ما يخلص.. افتتاح معرض أهلاً رمضان 2024 في الجيزة.. تخفيضات هائلة على السلع الرمضانية

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض أهلاً رمضان الرئيسي في حي العمرانية، في خطوة تهدف لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، ويأتي معرض أهلاً رمضان 2024 في الجيزة، ضمن سلسلة من المعارض التي تخطط المحافظة لافتتاحها، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتسهيل الحصول على المستلزمات الرمضانية بأسعار معقولة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

معرض أهلاً رمضان يزين الجيزة بالتخفيضات

يقدم المعرض، الذي يقام على مساحة 2000 متر مربع ويضم 110 باكيات بيعية، مجموعة واسعة من السلع من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%، من بين العروض المميزة، يتوفر البيض الأبيض بسعر 145 جنيهًا والبيض الأحمر بـ150 جنيهًا، بالإضافة إلى السكر بـ27 جنيهًا والأرز البلدي بـ35 جنيهًا، مما يعكس التزام المعرض بتقديم أفضل الأسعار للجمهور.

أسعار السلع في معرض رمضان 2024

أسعار السلع المتوفرة في معرض أهلاً رمضان 2024 بالعمرانية:

السلعة السعر بالجنيه البيض الأبيض 145 البيض الأحمر 150 السكر 27 الأرز البلدي 35 الأرز الهندي 30 الدقيق 1 كجم 28 المكرونة 300 جم 9.5 اللحوم البقري الطازجة 1 كجم 250 الدواجن المجمدة 1 كجم 100

معرض أهلاً رمضان 2024 إستعدادات مكثفة لرمضان

يشكل معرض أهلاً رمضان جزءًا من الجهود المبذولة لضمان توفير كافة الاحتياجات الرمضانية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، ويؤكد افتتاح المعرض على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة في دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع الحرص على الجودة والتنوع لتلبية جميع الاحتياجات.