“رابــــط الاستعلـام” .. مديرية المرور العراقية توضح كيفية سداد غرامات المخالفات المرورية لعامـ 2024

يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور بكل سهولة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المديرية العامة للمرور، وتم تصميم هذه المنصة بشكل متميز لتوفير معلومات شاملة حول الغرامات المرورية، مما يسهل على المواطنين معرفة تفاصيل المخالفات والمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى إتاحة عملية الدفع عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

للقيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكن لكل مواطن عراقي وصاحب مركبة القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة موقع أور المتاح على الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

انتقل إلى قسم التسجيل.

اختر الخدمات الإلكترونية أو قسم الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خيار المخالفات المرورية.

سيتم عرض قيمة المخالفات المستحقة للدفع بشكل تفصيلي في غضون لحظات.

يمكنك تسديد هذه المخالفات بسهولة عن طريق النقر على أيقونة السداد واستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.

قيمة المخالفة المرورية

تتراوح قيمة المخالفات المرورية في العراق بين 1000 دينار عراقي إلى 10,000 دينار عراقي، حسب نوع المخالفة.

لمتعاطي الكحول أثناء القيادة، تفرض غرامة بقيمة 1000 دينار عراقي.

عدم استخدام حزام الأمان تصل نحو 2500 دينار عراقي.

عدم التوقف أثناء الإشارة الحمراء يترتب عليه غرامة قدرها 5000 دينار عراقي.

أهم النصائح لتفادي المخالفات المرورية