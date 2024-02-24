لو من عشاق الأفلام الأجنبية.. اضبط تردد قناة one movies الجديد 2024 على النايل سات

إذا كنت من محبي الأفلام الأجنبية سواء الجديدة أو القديمة، اضبط حالًا تردد قناة one movies الجديد على القمر الصناعي النايل سات، هذه القناة التي تقدم العديد والكثير من الأفلام الأجنبية المتنوعة التي تناسب الجميع، فهي واحدة من القنوات المميزة جدًا التي تقدم محتواها على مدار اليوم بجودة عالية سواء من الصوت أو الصورة، لنتعرف على المزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

تردد قناة one movies 2024 على النايل سات

تغيير الكثير من القنوات الفضائية ترددها من وقت لأخر حتى تحسن وتطور من بثها وجودته حتى تجذب مشاهدين أكثر، لذلك سنوضح لكم تردد قناة one movies الجديد لضبطه بسهولة والاستمتاع المشاهدة طوال اليوم بدون أنقطاع للبث أو تشويش، وذلك على النحو التالي:

تردد one movies الجديد 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD.

وفي حالة إذا لم يستجب جهاز استقبال القنوات الفضائية للتردد السابق، يمكن إدخال تردد آخر يناسب النايل سات وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12303.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

ضبط تردد القناة على الريسفر

يمكن الآن وبسهولة للغاية ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر بخطوات بسيطة جدًا، وذلك بالخطوات التالية: