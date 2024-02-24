فرص توظيف للشباب.. وظائف الشهر العقاري 2024 الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في مسابقة وظائف الشهر العقاري، والتي سوف يتم من خلالها توظيف عدد من المتقدمين إلى المسابقة في الوظائف الشاغرة داخل مصلحة الشهر العقاري، والذي يصل إلى 50 مهندساً و250 باحثاً قانونياً، كما أنه سوف يتم البدء في عمليات التقديم بداية من اليوم 1 من شهر مارس، ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى النصف من مارس.

وظائف الشهر العقاري 2024

يمكن للأفراد الراغبين على التسجيل بشكل إلكتروني في وظائف الشهر العقاري، ولكن يجب التأكد من توافر الشروط التالية في المتقدم:

لا بد من أن لا يزيد عمر الفرد المتقدم فوق 26 عاما

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دراسي بكالوريوس في الهندسة، بالإضافة إلى أن يكون التقدير التراكمي له لا يقل عن جيد جداً.

يتم الخضوع إلى الإجراءات الطبية المطلوبة، والتي تتضمن إجراء تحليل عدم تعاطي المخدرات.

إن يتم اجتياز جميع الاختبارات المحددة للمتقدمين بنجاح.

أيضاً يجب إيداع مبلغ مالي 26 جنية في الحساب الخاص بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة لوظائف الشهر العقاري 2024

عند القيام بالتسجيل الإلكتروني ينبغي رفع مجموعة من المستندات، وهي الآتية: