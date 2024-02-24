“رمضان جانا”.. اسعار الياميش 2024 “البلح، المكسرات” في الاسواق ومعارض اهلا رمضان بأسعار لا تقبل التحدي

اسعار الياميش 2024، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يتزايد البحث من قبل المواطنين حول اسعار الياميش 2024 التي تعد أحد السلع الاساسية في كل منزل خلال شهر رمضان، وفي ظل ارتفاع اسعاره هذا العام بشكل مبالغ فيه وخاصة اسعار المكسرات فسيقبل المواطنين على شراء البلح وبعض المكسرات الزهيدة الثمن فقط، ويعد ياميش رمضان سمة مميزة لهذا الشهر المعظم حيث يحبه الكبار والصغار، واليكم قائمة اسعار ياميش رمضان 2024 في الاسواق ومعارض اهلا رمضان.

اسعار الياميش 2024

وقد جائت اسعار الياميش 2024 مرتفعة إلى حدا كبير في الاسواق الخارجية، لذا سعت الحكومة المصرية لتوفير الياميش في معارض اهلا رمضان بأسعار مناسبة، وكذلك اطلقت الهايبر ماركت الكبرى خصومات وتخفيضات رائعة على الياميش بكل انواعه، والآن مع اسعار ياميش رمضان 2024:

توليدو تمر بالشوكولاتة وزن 250 جرام يتراوح سعره نحو 46.75 جنيه.

توليدو تمر باللوز وزن 300 جرام يتراوح سعره نحو 56.75 جنيه.

قمر الدين وزن 250 جرام يتراوح سعره نحو 49.25 جنيه.

التمر الهندي وزن 400 جرام يصل سعره نحو 32.25 جنيه.

التين الجاف وزن 300 جرام يتراوح سعره نحو 77.25 جنيه.

العرقسوس سريع التحضير وزن 200 جرام يقدر سعره نحو 66.95 جنيه.

الزبيب الذهبي المصري وزن 250 جرام يتراوح سعره نحو 45.25 جنيه.

تمر الكيلوغرام يتراوح سعره بين 40 و150 جنيه.

المشمش وزن 200 جرام يتراوح سعره نحو 149 جنيه.

القراصيا تتراوح أسعار الكيلوغرام بين 40 و120 جنيه.

اسعار ياميش رمضان 2024

وصل سعر الكيلو من ياميش عين الجمل 440 جنيها.

اما عن سعر كيلو الجرام من التين التركي 440 جنيه.

كما بلغ 300 جرام من التين 100 جنيها فقط.

وصل حجم 400 جرام قمر الدين يصل ما بين 65 و105 جنيهات.

أسعار الزبيب المجفف من 90 إلى 110 جنيها.

فقد بلغ سعر البلح من 60-65 جنيها للكيلو الواحد.

كيلو البلح يتراوح من 35 إلي 50 جنيهًا.

علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع.

علبة بلح زنة 2.4 كجم بسعر 150 جنيهًا.

لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا.

بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا.

عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا.

لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

اسعار الياميش في معارض اهلا رمضان 2024

كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها.

سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيه.

قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا.

مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا.

سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا.

زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

وصل سعر اللوز المحمص بسعر 680 جنيها للكيلو.

اما عن سعر كيلو واحد البندق 580 جنيها لكيلو.

الكاجو يصل سعره ما بين 65 و70 جنيها لعبوة الـ700 جرام.