هنضحك على توم وجيري … استقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات

يبحث العديد عن تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال وذلك للاستمتاع بافضل المسلسلات الكرتونية على مدار اليوم كما انها تقدم عدد كبير من المسلسلات الكرتونية وتعتبر قناة توم وجيري الجديدة من القنوات المفضلة لدى الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات

تمتاز قناة توم وجيري بعرضها عدد كبير من البرامج والمسلسلات الكرتونية كما يمكن مشاهدة تلك القناة الفضائية على مدار اليوم وبدون توقف وبدون اشتراك حيث انها تقدم عدد كبير من المسلسلات الكرتونية التي يفضلها كبار وصغار ويمكننا الاستمتاع بمحتواها من خلال محتوى يسعد الأطفال الصغار حيث تقدم تلك القناة المسلسلات الكرتونية الجديدة التي تذيعها للأطفال على القمر الصناعي نايل سات ويتم من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد : 12149.

معدل استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة على قناة توم وجيري: SD.

تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال على العرب سات

كما انه يمكننا ان نستمتع بتردد القناة على العرب سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11315.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا:⅚.

قناة توم وجيري

تعد قناة مميزة تبث محتواها على مدار الساعة باللغة العربية، بالاضافة لعرضها العديد من رسوم متحركة للأطفال من مختلف الأعمار، ويتم عرض القناة مجموعة متنوعة من اشكال توم وجيري الكلاسيكية والحديثة، وبعض من برامج تفاعلية للأطفال مثل ألعاب وأغاني وافلام للصغار.