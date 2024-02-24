اجمل دعاء ليلة النصف من شعبان 2024 وماذا حدث في ليلة النصف من شعبان ؟

البحث قائم الآن عن متى ليلة النصف من شعبان 2024؟ بينما آخرين يتساءلون عن اجمل دعاء ليلة النصف من شعبان وأجمل ادعية شهر شعبان وماذا حدث في ليلة النصف من شعبان، وفي تقرير اليوم عبر “البديل” نذكر لكم باقة من الأدعية المُستحب النطق بها في هذه الليلة المباركة، فتابعوا معنا.

اجمل دعاء ليلة النصف من شعبان

يتساءل الكثيرون عن ادعية النصف من شعبان، وذلك لأنها الليلة التي جبر بها الله سبحانه وتعالي بخاطر نبينا عليه الصلاة والسلام، وتبدأ الليلة من مغرب اليوم السبت 24 من شهر فبراير ومستمرة لفجر يوم الأحد 25 لشهر فبراير، ولأن فضائل ليلة النصف من شعبان كثيرة وهي ليلة مميزة يبحث الكثيرون عن دعاء منتصف شعبان، وتأتي الأدعية على النحو التالي:

ﺭﺑﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ.

ﺭﺑﻨﺎ ﺁﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﻧﺎ، ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺻﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ.

ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ.

ﺭﺏ ﺇﻧﻲ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭﺇﻻ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻲ ﻭﺗﺮﺣﻤﻨﻲ ﺃﻛﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ.

ﺭﺏ ﺍﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻣﻦ ﺫﺭﻳﺘﻲ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺩﻋﺎﺀ، ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.

ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻓﺮﻍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺃﻧﺖ ﻭﻟﻴﻨﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮﻳﻦ.

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟

بعد أن ذكرنا أدعية وكلام عن ليله النصف من شعبان، نوضح لكم قصة ليلة النصف من شعبان وما حدث بها، وهي من أهم الليالي في الدين الإسلامي، حيث ليلة جبر خاطر النبي محمد صلي الله عليه وسلم، حيث حُولت القبلة من بيت المقدس وتغيرت إلى مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام، وذلك بالعام الثاني من هجرته كما وضح العلماء، حيث تحولت القبلة بعد صلاة المسلمين 16 شهر بناحية المسجد الأقصى، وإحياء هذه الليلة يكون بالقرآن والدعاء والذكر والصلاة.