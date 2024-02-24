محمد أمام يبهر جمهوره في رمضان … موعد عرض مسلسل كوبرا والقنوات الناقلة له 2024

صرحت قناة MBC مصر عن الاعلان عن المسلسل الذي في شهر رمضان فقد تم الاعلان عن بعض من الابطال ومنهم الفنان محمد إمام والفنان مجدى كامل و النجم الكوميدي محمد ثروت والنجم أحمد فتحي والفنان محمودعبد المغني والفنان محمود البزاوي والنجمة صفاء الطوخى ودنيا ماهر ومنة فضالى وكزبرة واحمد عبد الحميد ومحمد أسامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض مسلسل كوبرا والقنوات الناقلة له 2024.

عرض مسلسل كوبرا برمضان 2024

سيتم عرض المسلسل في رمضان على قناة MBC مصر فقد رجع الفنان محمد عادل إمام إلى الدراما التليفزيونية فقد غاب عدد من الاعوام ولم يشارك في رمضان وكان اخر مسلسلاته وهو مسلسل النمر فقد صرح المخرج لهذا العمل انه عمل مختلف للفنان محمد امام والذي يظهر به بشكل يعجب عدد كبير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل كوبرا

سيتم عرضه خلال شهر رمضان في يوم 11 مارس 2024، على قناة mbc مصر إم بي سي، بتمام الساعة 8:00 ، و يعاد في تمام الساعة 2.

القنوات الناقلة لمسلسل كوبرا

ستعرض قناة ام بي سي مصر المسلسل وهو للفنان الكبير محمد إمام حيث انه عاد بمسلسله الجديد الذي يبحث عنه الجماهير وتدور أحداث المسلسل حول شخصية البطل محمد امام والذي يدور حول جزء من الأكشن وهو مسلسل اجتماعي مشوق ومن المتوقع ان يعرض بعد الافطار، ومن خلال هذه البيانات يمكننا مشاهدته على التردد الخاص بها وهو النايل سات: