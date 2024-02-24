عربي و دولي
شوف هتقيض كام … تبكير موعد صرف معاشات مارس 2024
يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف معاش شهر مارس فقد تم الاعلان من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن اتاحة الاستعلام إلكترونيا عن هذا المعاش بالزيادة الجديدة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تبكير موعد صرف معاشات مارس 2024.
تبكير موعد صرف معاشات مارس 2024
تم تحديد موعد محدد لصرف معاش شهر مارس لعام 2024 والمعلن عنه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والذي يخص معاش شهر مارس لعام 2024 يكون في يوم 1 من ذلك الشهر فقد تم الموافقة من قبل مجلس النواب على قرار تعجيل موعد استحقاق المعاش وذلك في حالة أن كان في صالح الموظفين ولكنه لم يتم اعلان يوم التبكير لذلك تعتبر معلومات غير صحيحة.
كيفية الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024
يوجد العديد من الخطوات التي لابد من اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش شهر مارس لعام 2024 ومن ضمن هذه الخطوات:
- يتم في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- اختر كلمة الاستعلام عن البيانات الرئيسية.
- بعد ذلك بتسجيل الدخول كمستخدم إلى هذا الموقع.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم عن المعاش.
- انقر على كلمة استعلام عن المعاش.
صرف معاش شهر مارس 2024
- ومن الجدير بالذكر ان وزارة المالية حددت 5 أيام لصرف مرتبات الموظفين و يبدأ صرف مرتبات شهر مارس المقبل لعام 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ويتم العمل على تحسين كافة أجور العاملين بالدولة والقطاعات المختلفة لموازنتها مع الزيادة المستمرة في الاسعار ويتم العمل على معالجة الازمة الاقتصادية.