ماهي طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر بوابة مصر الرقمية؟ وزارة التموين توضح

قام وزير التموين علي مصيلحي بالإعلان عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك لبعض الفئات فقط ومنهم المطلقات والأرامل والشهداء وأيضا كل مستفيد من معاش تكافل وكرامة، لذلك يتم البحث كثيرا عن كيفية الإضافة والتي سنوضحها في السطور القادمة، إضافة إلى موعد إضافة المواليد.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لا سيما أسئلة الكثيرين حول أمر إضافة المواليد والجدير بالذكر أن البطاقة التموينية توفر للأسرة بعض من السلع الغذائية وبالتالي تساعدهم على سد الاحتياجات المعيشية وهذه من ضمن الخدمات المقدمة من الدولة لشعبها.

قد تم اتاحة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيا بدلا من الذهاب والتوجه إلى الجهات المختصة حيث يتم اتباع التالي:

يجب أولا الدخول إلى موقع مصر الرقمية من هذا الرابط https://digital.gov.eg/.

اكتب بعد ذلك كل من رقم المحمول وكلمة المرور.

ثم انشيء حساب جديد بواسطة رقم التليفون ورقم المصنع واسم الأم وأيضا الرقم القومي.

اختر الخدمات التموينية ثم اختر إضافة المواليد.

لا تنسى تحديد الأطفال الذي تريد إضافتهم.

اضغط على كلمة التالي.

انقر على حفظ وعليك بمتابعة الطلب.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

في إطار التعرف على الخبر الخاص بإضافة المواليد على بطاقة التموين فقد تم الإعلان عن موعد إمكانية القيام بذلك في هذا العام الجاري 2024 وهذا الموعد كتوقع ليس أكثر، حيث يتم العمل على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزير، والذي يندرج من بين قرارات الموازنة العامة، متوقعا أن يكون في شهر يوليو القادم لنفس العام الجاري 2024، ولا تنسي أن إضافة المواليد تتم لبعض الفئات المعينة وليس الجميع.