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السكر بـ27 جنيهًا و الأرز بـ35 جنيهًا .. اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات خصومات تصل 30%
تعمل الحكومة المصرية على مساعدة كافة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فقد تم القيام بتخفيض اسعار السكر والأرز والمكرونة قبل بداية شهر رمضان 2024، و ويهتم بالبحث الكثير لرغبتهم في التعرف على اسعار السلع الاساسية التي تعرض في المعارض ومن خلال مقالنا سنتعرف على اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات.
السكر ب27 والارز 35 جنيه في معارض اهلا رمضان 2024
يعتبرون من ضمن السلع التي يحتاج لها كافة الاسر وأيضًا الزيت والسمن والشاي وغيرها، وتعمل الحكومة المصرية على توفير كافة السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان 2024، الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، للتخلص من ازمة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، فقد وصلت نسبة الخصومات في معارض اهلا رمضان إلى 30%، على كافة السلع.
ما هي أسعار السلع في معرض أهلًا رمضان 2024
يبحث المواطنين عن اسعار السكر والأرز والمكرونة في معارض اهلا رمضان 2024، والتي جاءت كما يلي:
- وصل كيس المكرونة وزن كيلو جرام في معرض اهلا رمضان بمبلغ 20 جنيها.
- سعر كيس المكرونة وزن 350 جرام بمبلغ 9.5 جنيه.
- كيلو السكر المعبأ في معارض أهلا رمضان وصل بسعر 27 جنيهًا،
- سعر كيلو الأرز المعبأ ما بين 20 جنيها إلى 25 جنيها حسب نوع الأرز أما عن سعر كيلو الأرز البلدي داخل المعارض بسعر 35 جنيها.
- شيكارة الأرز والتي تبلغ 150 جنيه.
- سعر الكيلو من الأرز الهندي نحو 30 جنيهًا.
- الزيت فقد سجل اللتر من زيت شطارة وزن لتر 90 جنيها.
- سعر زيت عافية عباد الشمس عبوة 3 لتر نحو 270 جنيها.
- عبوة الزيت وزن 700 مل إلى 60 جنيها.