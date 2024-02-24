السكر بـ27 جنيهًا و الأرز بـ35 جنيهًا .. اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات خصومات تصل 30%

تعمل الحكومة المصرية على مساعدة كافة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فقد تم القيام بتخفيض اسعار السكر والأرز والمكرونة قبل بداية شهر رمضان 2024، و ويهتم بالبحث الكثير لرغبتهم في التعرف على اسعار السلع الاساسية التي تعرض في المعارض ومن خلال مقالنا سنتعرف على اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات.

السكر ب27 والارز 35 جنيه في معارض اهلا رمضان 2024

يعتبرون من ضمن السلع التي يحتاج لها كافة الاسر وأيضًا الزيت والسمن والشاي وغيرها، وتعمل الحكومة المصرية على توفير كافة السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان 2024، الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، للتخلص من ازمة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، فقد وصلت نسبة الخصومات في معارض اهلا رمضان إلى 30%، على كافة السلع.

ما هي أسعار السلع في معرض أهلًا رمضان 2024

يبحث المواطنين عن اسعار السكر والأرز والمكرونة في معارض اهلا رمضان 2024، والتي جاءت كما يلي: