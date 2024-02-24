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“هتصوم كام ساعة؟؟!!”.. إمساكية رمضان 2024 كاملة ومواعيد الافطار والسحور

إمساكية رمضان 2024

Dina elmaghrabyمنذ 3 ساعات
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إمساكية رمضان 2024
إمساكية رمضان 2024

إمساكية رمضان 2024، تقدم لكم أسرة “البديل” إمساكية رمضان 2024 التي من خلالها يمكنك التعرف على ساعات الصوم ومعرفة مواعيد الافطار والسحور وكذلك مواقيت الصلاة على مدار اليوم، حيث من المقرر أن يحل علينا شهر رمضان في اوائل الشهر القادم وفقا للحسابات الفلكية، واليكم امساكية شهر رمضان 2024 كاملة لمعرفة مواعيد رفع اذان المغرب واذان الفجر.

إمساكية رمضان 2024

الاثنين  1 رمضان 1445     11  مارس 2024

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب

07:36 pm اذان العشاء

الثلاثاء  2 رمضان 1445       12 مارس 2024

04:51 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الأربعاء 3 رمضان 1445       13 مارس 2024

04:50 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الخميس  4 رمضان 1445       14 مارس 2024

04:48 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:08 pm اذان المغرب

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة  5 رمضان 1445       15 مارس 2024

04:47 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

السبت  6 رمضان 1445       16 مارس 2024

04:46 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

الأحد  7 رمضان 1445       17 مارس 2024

04:45 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445       18 مارس 2024

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الثلاثاء 9 رمضان 1445       19 مارس 2024

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الأربعاء  10 رمضان 1445     20 مارس 2024

04:41 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:12 pm اذان المغرب

07:42 pm اذان العشاء

الخميس 11 رمضان 1445     21 مارس 2024

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

الجمعة 12 رمضان   1445 22 مارس 2024

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

السبت 13 رمضان 1445 23  مارس 2024

04:37 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:14 pm اذان المغرب

07:44 pm اذان العشاء

الأحد 14 رمضان 1445     24  مارس 2024

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الاثنين 15 رمضان 1445     25  مارس2024

04:34 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

 

الثلاثاء  16 رمضان 1445     26  مارس 2024

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

الأربعاء 17 رمضان 1445      27  مارس 2024

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الخميس 18 رمضان 1445     28   مارس 2024    

04:30 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الجمعة  19 رمضان 1445     29 مارس 2024

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

السبت 20 رمضان 1445    30 مارس 2024

04:27 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الأحد 21 رمضان 1445     31 مارس 2024

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الاثنين  22 رمضان 1445    01 أبريل 2024

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الثلاثاء  23 رمضان 1445    02 أبريل 2024

04:23 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الأربعاء 24 رمضان 1445    03 أبريل 2024

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

الخميس 25 رمضان 1445     04 أبريل 2024

04:20 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

الجمعة 26 رمضان 1445    05 أبريل 2024

04:19 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

السبت 27 رمضان 1445    06 أبريل 2024

04:17 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:23 pm اذان المغرب

07:53 pm اذان العشاء

الأحد 28 رمضان 1445    07 أبريل  2024

04:16 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الاثنين 29 رمضان 1445    08 أبريل  2024

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الثلاثاء 30 رمضان 1445  09 أبريل  2024

04:13 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:25 pm اذان المغرب

07:55 pm اذان العشاء

موعد غرة شهر رمضان 2024

وسيكون موعد غرة شهر رمضان 2024 بداية من يوم 11 مارس القادم لينتهي في يوم التاسع من شهر ابريل، ليكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه.

عدد ساعات الصوم في اول يوم رمضان

يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الاول من شهر رمضان لما يقرب من 13 ساعة حيث يكون موعد اذان الفجر الساعة 4:45 ويكون موعد اذان المغرب 6:01.

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Dina elmaghrabyمنذ 3 ساعات
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