“هتصوم كام ساعة؟؟!!”.. إمساكية رمضان 2024 كاملة ومواعيد الافطار والسحور

إمساكية رمضان 2024، تقدم لكم أسرة “البديل” إمساكية رمضان 2024 التي من خلالها يمكنك التعرف على ساعات الصوم ومعرفة مواعيد الافطار والسحور وكذلك مواقيت الصلاة على مدار اليوم، حيث من المقرر أن يحل علينا شهر رمضان في اوائل الشهر القادم وفقا للحسابات الفلكية، واليكم امساكية شهر رمضان 2024 كاملة لمعرفة مواعيد رفع اذان المغرب واذان الفجر.

إمساكية رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 1445 11 مارس 2024

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب

07:36 pm اذان العشاء

الثلاثاء 2 رمضان 1445 12 مارس 2024

04:51 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الأربعاء 3 رمضان 1445 13 مارس 2024

04:50 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الخميس 4 رمضان 1445 14 مارس 2024

04:48 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:08 pm اذان المغرب

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة 5 رمضان 1445 15 مارس 2024

04:47 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

السبت 6 رمضان 1445 16 مارس 2024

04:46 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

الأحد 7 رمضان 1445 17 مارس 2024

04:45 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445 18 مارس 2024

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الثلاثاء 9 رمضان 1445 19 مارس 2024

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الأربعاء 10 رمضان 1445 20 مارس 2024

04:41 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:12 pm اذان المغرب

07:42 pm اذان العشاء

الخميس 11 رمضان 1445 21 مارس 2024

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

الجمعة 12 رمضان 1445 22 مارس 2024

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

السبت 13 رمضان 1445 23 مارس 2024

04:37 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:14 pm اذان المغرب

07:44 pm اذان العشاء

الأحد 14 رمضان 1445 24 مارس 2024

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الاثنين 15 رمضان 1445 25 مارس2024

04:34 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الثلاثاء 16 رمضان 1445 26 مارس 2024

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

الأربعاء 17 رمضان 1445 27 مارس 2024

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الخميس 18 رمضان 1445 28 مارس 2024

04:30 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الجمعة 19 رمضان 1445 29 مارس 2024

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

السبت 20 رمضان 1445 30 مارس 2024

04:27 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الأحد 21 رمضان 1445 31 مارس 2024

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الاثنين 22 رمضان 1445 01 أبريل 2024

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الثلاثاء 23 رمضان 1445 02 أبريل 2024

04:23 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الأربعاء 24 رمضان 1445 03 أبريل 2024

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

الخميس 25 رمضان 1445 04 أبريل 2024

04:20 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

الجمعة 26 رمضان 1445 05 أبريل 2024

04:19 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

السبت 27 رمضان 1445 06 أبريل 2024

04:17 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:23 pm اذان المغرب

07:53 pm اذان العشاء

الأحد 28 رمضان 1445 07 أبريل 2024

04:16 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الاثنين 29 رمضان 1445 08 أبريل 2024

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الثلاثاء 30 رمضان 1445 09 أبريل 2024

04:13 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:25 pm اذان المغرب

07:55 pm اذان العشاء

موعد غرة شهر رمضان 2024

وسيكون موعد غرة شهر رمضان 2024 بداية من يوم 11 مارس القادم لينتهي في يوم التاسع من شهر ابريل، ليكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه.

عدد ساعات الصوم في اول يوم رمضان

يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الاول من شهر رمضان لما يقرب من 13 ساعة حيث يكون موعد اذان الفجر الساعة 4:45 ويكون موعد اذان المغرب 6:01.