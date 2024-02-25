“لولو بتعيط عايزه ماما”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل والعرب سات..أضبطها دلوقتي وابسط العيال
قناة وناسة تمكنت بفضل محتواها المتنوع والمميز من كسب إعجاب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متميز ومسلي على مدار الساعة دون انقطاع مما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد وتتوفر قناة وناسة على النايل سات والعرب سات، مما يتيح للمشاهدين الوصول السهل والمباشر إليها في أي وقت ومن أي مكان وايضاً للحصول على إشارة قوية واستقبال قناة وناسة، يمكنكم متابعة الإرشادات التالية التي سنقدمها في السطور القادمة.
تردد قناة وناسة 2024
قناة وناسة تبرز بتقديم محتوى متميز ومختلف عن قنوات الأطفال الأخرى، حيث تعتمد على شخصية لولو في عرض محتواها بطريقة شخصية ومفعمة بالحيوية، حيث تتولى لولو العديد من الأدوار المختلفة التي تعلم الأطفال مجموعة متنوعة من الأشياء بطريقة ممتعة وتفاعلية و بفضل هذا النهج الفريد، تمتاز قناة وناسة بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور وبالنسبة للترددات،
- يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة على النايل سات بتردد 11470.
- والتي تأتي بجودة SD، مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.
- أما على العرب سات، فيمكنكم متابعة القناة بتردد 11270.
- مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، وتأتي بجودة HD.
برامج قناة وناسة
- قناة وناسة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة ومميزة من الأغاني التي تعكس جوهر الطفولة وتسعد الصغار، منها أغاني مثل وناسة التي تعكس فرحة اللعب والاستمتاع بالحياة، وأغنية وينك يا لولو التي تلهم الفضول والاكتشاف، بالإضافة إلى لولو الشطورة التي تشجع على الذكاء والإبداع.
- ومن خلال أغنية لا تفتح الباب إلا لبابا وماما يتعلم الأطفال قواعد السلامة والحذر بينما تشجع أغاني مثل وين تمك يا لولو على التفكير والبحث عن الحلول. و بفضل هذه الأغاني الرائعة، تساهم قناة وناسة في تعزيز تجربة الطفولة وتسليتهم بطريقة تربوية ومفيدة في نفس الوقت.