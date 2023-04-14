تم نشر رابط النتائج الخاص بالصف السادس الإعدادي من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق بطريقة إلكترونية على موقع نتائجنا أو ملازمنا، لكي يستطيع جميع الطلاب وأولياء أمورهم التحقق من نتائج اختبارات الدور الثاني بشكل سهل ودون عناء، أفادت وزارة التربية والتعليم في العراق بأن نتائج الصف السادس العلمي بفروعه الاحيائي والتطبيقي، بالإضافة إلى نتائج الصف السادس الأدبي، سوف تصدر قريباً خلال ساعات قليلة، نقدم لكم رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق الدور الثاني موقع نتائجنا، كما سنذكر لكم موعد صدور نتائج السادس الإعدادي في العراق الدور الثاني للفرع العلمي والأدبي، تابعونا.كما سنذكر لكم موعد صدور نتائج السادس الإعدادي في العراق الدور الثاني للفرع العلمي والأدبي.

رابط نتائج السادس الإعدادي

يتمثل الموقع المرتبط بنتائج السادس الإعدادي في العراق للفصل الثاني، في موقع “نتائجنا ملازمنا“. وذلك بفضل توفير وزارة التربية والتعليم في العراق رابطًا لأمام طلاب المدارس؛ للاستفسار عبر الإنترنت عن نتائج اختبارات السادس الإعدادي بفروعه الأحيائي والتطبيقي للدورة الثانية، يمكن الحصول على نتائج الاختبار الثاني للصف السادس الأدبي على الموقع عندما يتم تحميلها، ويتوفر جميع نتائج الاختبار التمهيدي للصف السادس على رابط موقع نتائجنا.

كيفية استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الثاني موقع نتائجنا

بإمكانكم الحصول على نتائج امتحان السادس الإعدادي في الدورة الثانية في العراق من خلال موقعنا باتباع سير الخطوات المحددة.

الولوج إلى رابط موقع “نتائجنا الإلكتروني” الذي حدَّده وزارة التربية والتعليم في العراق. بعد ذلك، اضغط على القائمة الرئيسية للخدمات الموجودة في أعلى صفحة موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل. اختر بعد ذلك خيار نتائج الطلاب. قم بالتحديد بعدها باستخدام القائمة المنبثقة للاستفسار عن نتائج الصف السادس الإعدادي في الاختبار الثاني. ضع رقم اختبارك أو رقم الاشتراك الخاص بك في صندوق الإدخال المحدد. يجب الضغط على الرمز المخصص للاستخراج لإظهار نتائج الدرجات التي حصلت عليها في الدور الثاني من الصف السادس.

موعد صدور نتائج السادس الإعدادي

من المتوقع صدور نتائج الامتحانات الثانوية للفروع كافة في الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما ذكره مسؤولو وزارة التربية والتعليم في العراق، صرحت الوزارة بأن عملية مراجعة نتائج اختبارات الصف السادس انتهت، لكن عملية التدقيق لا تزال جارية حتى هذه اللحظة، ومن المعروف أن نتائج الصف السادس دورة يونيو سيتم إصدارها على موقع “نتائجنا” تدريجيًا للمحافظات في أقرب وقت.

في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق الدور الثاني موقع نتائجنا، بالنسبة لطريقة استخراج نتائج الاختبارات للفصل الثاني، فنعلمكم أن نتائج السادس الإعدادي في العراق ستصدر في موعدها لكلاً من الفرع الأدبي والعلمي، ونأمل أن يحقق جميع الطلاب المثابرين نجاحًا فيه.