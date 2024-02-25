بأسعار جديدة.. طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024

وفرت وزارة التعمير لمواطني جمهورية مصر العربية مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بأسعار مدعمة في مدينة التجمع الخامس الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يرغبون معرفة أسعار هذه الوحدات السكنية وطريقة التقديم فيها وهو ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

كيفية حجز وحدات بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024

لحجز وحدات بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024 يجب تطبيق الخطوات التالية:

أولا يجب أن يقوم المتقدم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/.

يسجل المتقدم بعد ذلك الدخول إلى الموقع.

يتم النقر على خانة التأكيد على عملية الحجز والتقديم.

ينقر المتقدم على خيار الحجز.

يحدد المتقدم الوحدة الذي يريد حجزها.

يتم الضغط على تأكيد الحجز.

في النهاية يقوم المتقدم طباعة الورق الذي يتعلق بالتقديم.

اسعار وحدات بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس 2024

يريد الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة أسعار الوحدات السكنية الخاصة ببنك الإسكان والتعمير التي أعلنت عنها وزارة التعمير الفترة السابقة حيث أوضحت الوزارة أن سعر الوحدة في شقق بنك الاسكان والتعمير يتراوح ما بين 184 إلى 400 ألف جنية مصري موضحة بأن سعر الوحدة يتم تقديره وفقا لمساحة الشقة والموقع الجغرافي التي توجد به.

وأكدت الوزارة أنه لابد أن تتم عملية التقديم على هذه الشقق بشكل إلكتروني من خلال موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بالإضافة إلى مكاتب البريد المصرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.