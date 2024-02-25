استعلم الآن.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

يتساءل العديد من المواطنين المالكين لخطوط الهواتف الأرضية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي إلكترونيا وذلك حتى لا يتم تغريمهم ماليا لهذا أوضحت الشركة المصرية للاتصالات خطوات الاستعلام وهو مجال حديثنا اليوم بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الذين لديهم تليفون أرضي إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال أجراء الخطوات التالية:

يذهب المواطن في البداية إلى الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-eg.

يتم النقر على الاستعلام عن فاتورة الهاتف الارضى.

يدخل المواطن بعد ذلك رمز المحافظة التي يوجد بها.

يتم كتابة رقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته.

يقوم المواطن النقر على كلمة استعلام عن قيمة الفاتورة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر للمواطن قيمة الفاتورة التي يجب القيام بتسديدها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن أن يقوم المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم التالي 19777، مشيرة بأنه هناك عدة طرق يستطيع الأشخاص من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي وهذه الطرق تتمثل في الاتي: