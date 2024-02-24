قصة عشق.. مسلسل المتوحش الحلقة 24 Yabani 24 مترجمة وجميع تردات القنوات الناقلة بجودة HD

يبحث العديد من محبي الدراما التركية عن مسلسل المتوحش الحلقة 24 حيث يعرض المسلسل التركي حلقاته بشكل أسبوعي ويعتبر مسلسل المتوحش من أكثر المسلسلات التركية جماهيرية وشهرة في الساحة التركية حيث يناقش المسلسل قضية الشاب يامان الذي يختطف من عائلته الثرية ليلقى به في الشارع ثم تدور الأحداث مع الشاب الذي يجد نفسه في أزقة الشوارع وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول حلقات المسلسل التركي.

مسلسل المتوحش الحلقة 24

يمتلك المسلسل التركي قصة مثيرة ومشوقة ولهذا يبحث جمهوره بشكل مستمر عن مسلسل المتوحش الحلقة 24 ويعرض المسلسل الشهير حلقاته بشكل أسبوعي وتتنافس القنوات لعرض المسلسل الذي يمتلك أعلى نسبة مشاهدات في تركيا والوطن العربي حيث يعرض المسلسل على عدة شاشات ومن أهم تلك الشاشات ما يلي:

يعرض المسلسل التركي بشكل أسبوعي الحلقة الأسبوعية على شاشات قناة فوكس تي في التركية في مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت إسطنبول

على أن تعرض الحلقة في اليوم التالي على شاشات قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة ال8 مساءً بتوقيت القاهرة بشكل مدبلج وبأعلى جودة

يعرض المسلسل أيضًا على موقع قصة عشق المتخصص بنقل المسلسلات التركية بجودة HD

يعرض المسلسل أيضًا على منصة المسلسلات الشهيرة منصة Dailymotion

يعرض المسلسل أيضًا على قناة إم بي سي دراما طيلة الأسبوع

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

تردد قناة فوكس تي في التركية

التردد: 11034

معدل الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ :⅚

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي : نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية