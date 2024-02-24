جربيها وادعيلي ياست الكل.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالمانجو بمكونات سهلة وخطوات بسيطة ..وصفة ولا أروع

تورتة الكنافة بالمانجو تعتبر إحدى الحلويات الفاخرة والمميزة التي تضيف لمسة راقية إلى المناسبات الخاصة والأعياد، فتجمع هذه الوصفة بين طعم الكنافة الشهي والمانجو الطازج لتخلق تجربة لا تُضاهى لمحبي الحلويات وتعد تورتة الكنافة بالمانجو بديلاً رائعًا للكنافة التقليدية، حيث تمتاز بتوازن مثالي بين حلاوة الكنافة ونكهة المانجو المنعشة.

طريقة التحضير الكنافة بالمانجو

لتحضير تورتة الكنافة بالمانجو، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

تبطن قاعدة الصينية بطبقة من الكنافة المفتتة.

يتم وضع طبقة من الزبدة المذابة فوق الكنافة.

كما يتم ضغط الكنافة برفق لتكون قاعدة متماسكة.

وتخبز الكنافة في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

ثم قطعي المانجو إلى شرائح رقيقة وتُوزع فوق طبقة المخبوزة.

اسكبي عصير الليمون والسكر فوق شرائح المانجو.

ضيفي طبقة أخرى من الكنافة فوق المانجو.

اخبز التورتة مرة أخرى في الفرن لبضع دقائق حتى تتماسك الطبقات.

زينى التورتة بشرائح المانجو الطازجة وقطع الفواكه الأخرى حسب الرغبة.

قدمي تورتة الكنافة بالمانجو باردة كحلوى شهية وفاخرة.

وباستخدام هذه الخطوات البسيطة يمكنك تحضير تورتة الكنافة بالمانجو بسهولة في المنزل واستمتاع بطعمها الرائع والمنعش مع العائلة والأصدقاء في المناسبات الخاصة والاحتفالات.

نصائح لنجاح تحضير تورتة الكنافة بالمانجو