ادعي لنفسك ولعيالك .. افضل دعاء في ليلة النصف من شعبان + اعمل ايه في ليله النصف من شعبان

افضل دعاء في ليلة النصف من شعبان من الأدعية التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين، وخصوصاً لأن ليلة النصف من شعبان بدأت من بعد أذان مغرب اليوم 14 من شهر شعبان لعام 1445 هجرية وتستمر حتى فجر يوم التالي 15 من شهر شعبان لعام 1445 هجرية، والجدير بالذكر أنه تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في هذه الليلة، وفيما هو آت نوضح لكم أفضل الأدعية في هذه الليلة المباركة فضلاً تابعونا.

افضل دعاء في ليلة النصف من شعبان

لليلة النصف من شعبان فضل كبير حيث تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ، والذي استمرت الصلاة تجاهه لمدة ستة أشهر، ومن أفضل الأدعية التي وردت عن هذه الليلة المباركة التي بدأت منذ مغرب اليوم التالي:

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم‏ ‏وأتوب إليه‏، حيث تمحى ذنوب المسلم اذا ردد هذا الدعاء ثلاث مرات ولو كانت مثل زبد البحر.

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ.

إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ»

اعمل ايه في ليله النصف من شعبان

يمكن للمسلمين اغتنام ليلة النصف من شعبان بالدعاء والصلاة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالي بصالح الأعمال من قراءة القرآن الكريم والاستغفار والذكر، وتجدر الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود في قيام الليل في ليلة النصف من شعبان، حيث يكون العبد أقرب ما يكون لربه وهو ساجد، لذلك نبه الفقهاء والعلماء على فضل هذه الليلة كما جعلوا فضلها أقرب لفضل ليلة القدر.