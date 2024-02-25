pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية 𝐦𝐨𝐥𝐬𝐚.𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐪 في كل المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، البحث يتزايد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل الفئات محدودة الدخل التي تريد الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الضرورية، وتعتبر الرعاية الاجتماعية ذات أهمية كبيرة حيث تقدم الدعم للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل وأيضًا لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين فور صدورها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا قبل حلول الشهر الكريم وفقا للتوقعات، حيث ستضم كشوفات الرعاية الاجتماعية الفئات التي تستوفي شروط الحصول على الدعم والتي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ انطلاق البرنامج، ويمكنك الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل العراقية من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط منصة مظلتي.

قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد ايقونة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختار الوجبة السابعة.

عليك الآن ادخال البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

الآن عليك الضغط على زر الإستعلام.

سوف تفتح لك نافذة جديدة تحتوي على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق