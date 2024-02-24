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جدول موعد صرف مرتبات مارس 2024 بعد الزيادات الجديدة عن رفع قيمة الحدالأدني للأجور العاملين

عبدالله عربيمنذ ساعتين
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موعد صرف مرتبات مارس 2024
موعد صرف مرتبات مارس 2024

من أكثر الموضوعات التي شهدت اهتماما متزايدا من قبل أفراد الشعب المصري موعد صرف مرتبات مارس 2024، حيث إن وزارة المالية قامت بتحديد موعد صرف المرتبات لكافة العاملين في ست وستين هيئة حكومية داخل الدولة المصرية، لذلك من خلال موقعنا الإخباري نوضح إليكم موعد الصرف التي نصت عليه الوزارة.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم ارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، حيث إن كافة الأسر المصرية تقوم باستقبال هذا الشهر من خلال تحضير كافة مستلزمات الشهر، ومن المقرر أن موعد صرف المرتبات استهلت من يوم الخميس الموافق 22فبراير 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري لهذا العام

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن رفع قيمة الحد الأدنى للمرتبات للعاملين والموظفين في الهيئة الحكومية بمعدل يصل إلى ستة آلاف جنيه، وهذه المرتبات يتم صرفها على النحو التالي:

أيام الصرفتاريخ الصرفالهئيات التى يتم صرف راتبها
الخميس21/2/2024مديريات الطرق والنقل، هيئة التموين والتجاره الداخليه،  هيئة القوى العاملة،  وزارة الامانه العامه لمجلس الدفاع الوطني، وهيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة مجلس النواب،  هيئه المجلس الأعلى للصحافة،  هيئة مجلس الأمن القومي،  هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الأحد24/2/2024دار الإفتاء المصرية،  هيئة المحكمة الدستورية العليا،  هيئة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي،  وزارة العدل، هيئة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي،   وزارة الشباب والرياضة،  هيئه قضايا الدوله،  هيئه النيابه العامه،  وزارة التربية والتعليم،  وزارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  ووزارة اللجنة العليا للانتخابات.
الأثنين25/2/2024صرف مرتبات الموظفين المتخلفين عن موعدالصرف
الثلاثاء26/2/2024صرف مرتبات العاملين المتخلفين عن موعد الصرف
الأربعاء27/2/2024صرف مرتبات العاملين المتخلفين عن موعد الصرف
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عبدالله عربيمنذ ساعتين
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