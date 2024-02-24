جدول موعد صرف مرتبات مارس 2024 بعد الزيادات الجديدة عن رفع قيمة الحدالأدني للأجور العاملين
من أكثر الموضوعات التي شهدت اهتماما متزايدا من قبل أفراد الشعب المصري موعد صرف مرتبات مارس 2024، حيث إن وزارة المالية قامت بتحديد موعد صرف المرتبات لكافة العاملين في ست وستين هيئة حكومية داخل الدولة المصرية، لذلك من خلال موقعنا الإخباري نوضح إليكم موعد الصرف التي نصت عليه الوزارة.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم ارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، حيث إن كافة الأسر المصرية تقوم باستقبال هذا الشهر من خلال تحضير كافة مستلزمات الشهر، ومن المقرر أن موعد صرف المرتبات استهلت من يوم الخميس الموافق 22فبراير 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري لهذا العام
جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024
بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن رفع قيمة الحد الأدنى للمرتبات للعاملين والموظفين في الهيئة الحكومية بمعدل يصل إلى ستة آلاف جنيه، وهذه المرتبات يتم صرفها على النحو التالي:
|أيام الصرف
|تاريخ الصرف
|الهئيات التى يتم صرف راتبها
|الخميس
|21/2/2024
|مديريات الطرق والنقل، هيئة التموين والتجاره الداخليه، هيئة القوى العاملة، وزارة الامانه العامه لمجلس الدفاع الوطني، وهيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة مجلس النواب، هيئه المجلس الأعلى للصحافة، هيئة مجلس الأمن القومي، هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات.
|الأحد
|24/2/2024
|دار الإفتاء المصرية، هيئة المحكمة الدستورية العليا، هيئة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي، وزارة العدل، هيئة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، وزارة الشباب والرياضة، هيئه قضايا الدوله، هيئه النيابه العامه، وزارة التربية والتعليم، وزارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة اللجنة العليا للانتخابات.
|الأثنين
|25/2/2024
|صرف مرتبات الموظفين المتخلفين عن موعدالصرف
|الثلاثاء
|26/2/2024
|صرف مرتبات العاملين المتخلفين عن موعد الصرف
|الأربعاء
|27/2/2024
|صرف مرتبات العاملين المتخلفين عن موعد الصرف