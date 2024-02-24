“عنوان الفخامة والرقي” سيارة سكودا أوكتافيا بأحدث المواصفات… السيارة التي يبحث عنها الجميع..!!
تعتبر سيارة سكودا أوكتافيا واحدة من السيارات الأكثر شعبية ونجاحًا في السوق العالمية وهي محبوبة بين العديد من العملاء بسبب تصميمها الأنيق وأدائها القوي في عام 2024 تستعد سكودا لإطلاق أحدث إصدار من أوكتافيا الذي يعد بتقديم تحديثات مثيرة ومبتكرة للمستهلكين وتتميز سيارة سكودا أوكتافيا 2024 بتصميمها العصري والأنيق حيث تجمع بين الجمالية والوظيفية بشكل مثالي وتأتي السيارة بمظهر عصري وديناميكي يجذب العيون مع خطوط تصميم حادة ومنحنيات أنيقة تجعلها تبدو أكثر انسيابية وجاذبية بالإضافة إلى ذلك تأتي السيارة بمزيج مثالي من المواد الفاخرة والمتينة التي تجعلها قوية ومتينة في نفس الوقت.
سيارة سكودا أوكتافيا
بالنسبة للتكنولوجيا تأتي سكودا أوكتافيا 2024 مجهزة بأحدث التقنيات والميزات التي تجعل تجربة القيادة أكثر متعة وسهولة تتضمن هذه الميزات شاشات عرض عالية الدقة نظام تحكم صوتي نظام ملاحة متقدم ومجموعة واسعة من أنظمة السلامة والأمان الذكية التي تساعد على حماية السائق والركاب في جميع الأوقات بالإضافة إلى ذلك تتوفر أيضًا خيارات متنوعة للتواصل والترفيه مثل شبكات الواي فاي وتقنية البلوتوث.
مواصفات السيارة
- المحرك والأداء يتميز المحرك بسعة 1.4 لتر TSI وعدد 4 أسطوانات مما يمنحه قوة تصل إلى 150 حصانًا لأداء مثالي ويعتمد ناقل الحركة على نظام أوتوماتيكي DSG يتضمن 7 سرعات مما يضمن تجربة قيادة سلسة وممتعة.
- الأداء والاستهلاك تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كم/ساعة مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية فقط ويتمتع بكفاءة استهلاك الوقود حيث يبلغ 5.8 لتر/100 كم مما يجعله اختيارًا مثاليًا للتنقل اليومي.
- التصميم والأبعاد تتميز السيارة بأبعاد فائقة الأناقة حيث يبلغ طولها 4689 مم وعرضها 1829 مم وارتفاعها 1469 مم مما يضمن رحابة وراحة للركاب.
- الميزات الداخلية والخارجية تضمن سعة صندوقها الخلفي الواسعة التي تصل إلى 600 لتر إمكانية حمل الأمتعة والتسوق بكل سهولة وتتميز بميزات داخلية فائقة الراحة والتقنية بما في ذلك نظام ملاحة ونظام صوتي بشاشة لمس وكاميرا خلفية وتحكم تلقائي بالمناخ ومقاعد أمامية مدفأة.