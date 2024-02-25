“هتبقا امك دعيالك لو طلعت منهم”.. صرف معاش اضافي لهذه الفئات من المواطنين.. هي دي الاخبار ولا بلاش.!!

يعتبر صرف معاش إضافي لبعض الفئات الاجتماعية من القضايا المهمة التي تستحق الانتباه، حيث يساهم هذا الإجراء في تحسين ظروف حياة هذه الفئات وتوفير الدعم الاقتصادي لهم، يتم تحديد الفئات المستحقة لهذا الدعم بناءً على مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها لديهم، وأحد الفئات التي تستحق صرف معاش إضافي هي كبار السن، حيث يعتبرون من أضعف شرائح المجتمع وبحاجة إلى دعم مالي إضافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما تشمل الفئات الأخرى المستحقة لهذا الدعم الأيتام الذين فقدوا أبويهم ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وتكاليف إضافية.

شروط الحصول على المعاش

للحصول على معاش إضافي هناك شروط يجب تحقيقها على سبيل المثال

يجب ألا يتخلى المتقدم عن وظيفته الحالية ويجب أن يكون غير موقف عن العمل بسبب حكم قضائي نهائي أو جريمة تتعلق بالشرف أو الأخلاق.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لدى المتقدم سجل في قوائم الباحثين عن عمل في مكتب القوى العاملة المختص ويتعين عليه الالتزام بالحضور في مكتب القوى العاملة المعني وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

صرف معاش اضافي لهذه الفئات

ينص الفقرة المتعلقة بالمعاش الإضافي في التشريعات على أنه يُسمح للأفراد الذين يتجاوزون الحد الأقصى للراتب المؤمن عليه بطلب استحقاق معاش إضافي من خلال الهيئة المختصة، مع الشرط الضروري لسداد اشتراكات إضافية تعادل جزءاً من الراتب المتجاوز مع الحد الأقصى لتلك الاشتراكات لا يتجاوز 100% من الراتب الإضافي، ويشير النص القانوني أيضاً إلى إنشاء حساب فردي لكل مشترك في الضمان الاجتماعي مما يسمح بصرف معاش إضافي لهذه الشرائح، بالإضافة إلى تفصيلات النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات المطلوبة مع شروط وإجراءات الاستحقاق المتعلقة بهذه الفرصة.