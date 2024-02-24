شاهد الان.. مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 31 عبر القنوات الناقلة على النايل سات بجودة HD

يبحث العديد من محبي الدراما المصرية عن مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 31 حيث لاقى المسلسل المصري جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة حيث يناقش المسلسل قضايا عائلية و علاقة الآباء بأبنائهم بشكل كوميدي مسل حيث لاقى المسلسل المصري جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة وحاز على العديد من المشاهدات وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل المصري الشهير.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 31

يبحث المشاهدون عن مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 31 حيث حاز المسلسل على إعجاب العديد من المشاهدين ونال على نسبة مشاهدات عالية ويعرض المسلسل على عدة قنوات ومن أهم

تلك القنوات مايلي

يعرض المسلسل على قناة شبكة قنوات Dmc و Dmc Drama

حيث يعرض المسلسل المشهور على قناة dmc في مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر على قناة dmc

على أن يعرض المسلسل في اليوم التالي على شبكة قنوات dmc drama في مساء يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 في تمام الساعة ال11 مساء على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة ال9 صباحًا في اليوم التالي والإعادة الثانية في تمام الساعة ال5 مساءً

يعرض المسلسل الشهير حلقاته بداية من يوم الأحد إلى الخميس وفي يوم الجمعة تعرض الحلقات المجمعة

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

وتلعب دور البطولة الفنانة المحبوبة الفنانة شيرين رضا وبجانبها عددًا من ألمع النجوم في الوسط الفني ومن أبرز تلك الأسماء مايلي: