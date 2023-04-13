مفعل.. لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 بصيغة PDF الوجبة الـ9 من وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية

لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023، نقدم لكم اليوم بضغطة مباشرة لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 بصيغة PDF الوجبة الـ9 من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي أعلنت الجهات الرسمية بداية من شهر رمضان الجاري، حيث أن عبر موقع الوزارة الرسمي يمكنك بسهولة معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بسهولة من خلال ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم ليظهر لك أسماء المقبولين الدعم المالي الذي يقدمه برنامج الرعاية الاجتماعية.

لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

تم تفعيل لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 لقاطني كل المحافظات العراقية “بغداد، القادسية، الكرخ، النجف، الرصافة، السلمانية،….” لكي تتمكن من الاستعلام عن مستحقي الدعم بسهولة في أي وقت على مدار اليوم، حيث قامت الوزارة بفحص أكثر من 600 ألف طلب تم تقديمه من قبل المواطنين العراقيين، وتم اختيار 300 ألف شخص ليحصلوا على الدعم بعد التأكد من انطباق الشروط عليهم.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة التاسعة فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن الوجبة التاسعة.

قم بادخال البيانات المطلوبة.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

الآن يمكنك بسهولة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة