مبروك زيادة المرتبات 50 %…موعد صرف مرتبات مارس 2024 بعد الزيادة للإستعداد لشهر رمضان المبارك

بعد أن تم الإعلان من قبل الحكومات عن تقديم موعد صرف مرتبات مارس للموظفين بالإضافة إلى قرار إضافة زيادة إلى المرتبات، والذي ينص على زيادة المرتبات بقيمة تصل إلى 50 %، والذي قد تقرر تطبيقه ابتداء من شهر مارس لذا؛ تزداد عمليات بحث الموظفين والعاملين عن الموعد الذي سوف يتم فيه صرف مرتبات مارس، وعن قيمة مرتبات مارس بعد الزيادة، حيث إن هناك بعض التصريحات المتداولة عن أن موعد صرف مرتبات مارس سوف يكون قبل شهر رمضان المبارك.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سوف يتم صرف مرتبات مارس بداية من يوم 21 مارس الموافق يوم الخميس، وتستمر أيام صرف مرتبات مارس حتى يوم 27 مارس الموافق يوم الأربعاء، ويمكن للموظفين من ذلك الشهر الحصول على رواتبهم مضافاً إليها الزيادة المقررة، وقد كشفت الوزارة أيضاً عن أن إجراءات زيادة الرواتب هي من ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومات للتماشي مع الأزمات الاقتصادية الحالية، وتهدف إلى خفض المسؤولية عن المواطنين.

قيمة مرتبات مارس 2024

قد يرغب الموظفون في معرفة قيمة رواتبهم بعد الزيادة التي أضيفت، والذي يكون حسب الدرجة الوظيفية التي بها الموظف، فإنها سوف تكون كالآتي: