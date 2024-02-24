تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء 2024!! الأسعار هترجع زي زمان

بعد ارتفاع سعر الدولار عالميا يبحث الجميع من المواطنين والتجار واصحاب المشاريع في مصر عن سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للبيع والشراء ، بعد التدهور الملحوظ للجنيه المصري مقابل الدولار في الفترات الاخيرة الماضية مما اثر هذا بالسلب على المواطنين حيث ازدادت الاسعار بشكل ملحوظ وفي السطور القادمة سنقدم لكم سعر الدولار للبيع والشراء مقابل الجنية المصري في السوق السوداء فتابعوا معنا .

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء استقرارا واضحا حسب ما اعلنت البنوك المصرية الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في جمهورية مصر العربية ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد ما ارتفع في الاسابيع الماضية في السوق السوداء ووصل الى 72 جنيه ليعاود الهبوط والاستقرار الى 50 جنيه وقد جاء سعر الدولار في السوق السوداء -دولار امريكي ب 62,4 جنيه مصري.

وجاء سعر الدولار في البنوك كالاتي :