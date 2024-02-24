هنا شروط منفعة ربات منزل في سلطنة عمان وكيف تحسب منفعة دخل الأسرة

تعد منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان من اهم وسائل التي وفرتها الدولة لحماية العاجزين والفقراء على توفير متطلباتهم الأساسية في حياهم، وذلك مما يعود على الدولة كلها بالخير والتقدم وتحقيق التنية المطلوبة، وقد وضعت منفعة دخل الأسرة لتحقيق أهداف عديدة منها مساعد.

لذلك ضع القائمون على توزيع المنفعة شروط ومعايير نتعرف عليها من خلال مقالنا الذي نقدمه لكم عبر موفع البديل الإخباري.

شروط منفعة ربات المنزل في سلطنة عمان

تشمل منفعة دخل الأسرة ربات المنزل، والتي وافق المجلس على منحها منفعة دخل الأسرة بناء على الشروط التالية:

أن تكون ربة المنزل عمانية الجنسية. كما يجب أن تكون مقيمة في عمان بشكل دائم. وأن تكون متزوجة من شخص عماني. يتراوح عمرها ما بين بداية ربة منزل إلى 60 سنة.

في حالة استكمال جميع الشروط السابقة يمكنها الدخول على الصفحة الرسمية لصندوق الحماية الاجتماعية وتسجيل نفسها في منفعة دخل الأسرة.

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تسجيل منفعة للأطفال

سجل الأطفال في منفعة دخل الأسرة التي شملت العديد من فئات الشعب العماني، مساعدة لهم لتغلب على صعاب الحياة، ويمكن تسجيل الأطفال في المنفعة باتباع التالي:

ادخل جوجل واكتب “الحماية الاجتماعية”.

اختر “منفعة الطفولة”.

أو الدخول مباشرة على صفحة صندوق الحماية الاجتماعية من هنا، ثم اضغط تسجيل.

عبئ البيانات المطلوبة وكتابة رَقَم التليفون لإرسال رمز OTB عليه لتأكيد التسجيل.

اختر البنك، وفي حالة عدم وجود حساب الطفل لدى البنك قم بإدخاله.

يصل لك إشعار تم التسجيل بنجاح.

كيف تحسب منفعة دخل الأسرة؟

تحسب قيمة منفعة دخل الأسرة بناء على معادلة حسابية قام وضعها من جهة القائمين على صندوق الحماية الاجتماعية، ويمكن معرفتها من خلال الجدو التالي:

م عدد أفراد الأسرة المبلغ المستهدف (ريال عماني) 1 1 115.000 2 2 162.635 3 3 199.186 4 4 230.000 5 5 257.148 6 6 281.691 7 7 304.261 8 8 325.269 9 9 345.000 10 10 363.662 11 11 381.412 12 12 398.372 13 13 414.638 14 14 430.291 15 15 445.393

من المهم أن تتعرف على شروط الحصول على منفعة دخل الأسرة وطريقة التسجيل للربة المنزل وللأطفال على نحو ما ذكرناه