وزارة التموين العراقية تعلن عن توسيع السلة الغذائية بمواد جديدة لرمضان

في العراق، يترقب العديد من المواطنين، خاصة الأسر الأقل دخلاً، توزيع مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان، التي تعد بمثابة دعم حكومي لتخفيف الأعباء المعيشية. وزارة التجارة تقدم هذه السلة التي تضم مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل الحبوب، الطماطم، الزيت، الرز، السكر، والدقيق، لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر العراقية خلال الشهر الكريم، هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومساعدتهم على تجاوز التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

توسيع السلة الغذائية في رمضان

توفر السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للأسر العراقية، في مسعى من الوزارة لتحسين مستوى المعيشة خلال الشهر المبارك. فيما يلي تفاصيل المفردات:

السلعة الكمية المكرونة 1 كيلو الأرز 3 كيلو الحمص نصف كيلو زيت الطعام 1 لتر النشا 1 كيلو الدقيق 1 كيلو الشعرية 1 كيلو العدس نصف كيلو

السلة الغذائية الرمضانية

مع حلول شهر رمضان المبارك، تضع الحكومة العراقية نصب أعينها هدف كسر احتكار السلع الغذائية وتوفير الدعم اللازم للعائلات المحتاجة، لضمان تجربة رمضانية كريمة لجميع المواطنين، السلة الغذائية، التي توزع على نطاق واسع، تمثل جزءًا أساسيًا من هذا الدعم، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر العراقية، خاصة تلك المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

تأتي هذه السلة كمبادرة حكومية لمحاربة الفقر وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مما يساعد في نقلهم من ظروف الحياة الصعبة إلى مستوى معيشي أفضل، ويظهر الإقبال الكبير من قبل المواطنين للحصول على حصتهم من السلة الغذائية الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة وتأثيرها الإيجابي على حياتهم، تؤكد الوزارة المعنية على الانتظام في توزيع هذه السلع على جميع المواطنين بشكل عام، وبشكل خاص على المشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية خلال الشهر الفضيل.