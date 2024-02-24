عرفت الزيادة الجديدة ؟! موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 + قيمة الزيادة الجديدة

تعيش الجزائر حاليا على وقع موجة من الاستفسارات والتساؤلات بين المواطنين حول الأنباء المتداولة حول زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 تلك الأخبار التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

للاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة ويسر:

1. قم بزيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجزائرية عبر الإنترنت. 2. اختر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المتاحة على الموقع. 3. قم بإدخال بيانات المتقاعد المطلوبة مثل الاسم الكامل رقم الهوية الوطنية وشهادة الميلاد وتأكد من صحة البيانات المُدخلة. 4. انقر على زر “إرسال” لإرسال البيانات وطلب الاستعلام. 5. بعد بضع دقائق ستظهر رسالة تحتوي على قيمة الزيادة التي تمت في راتب المتقاعد.

للمتقاعدين في الجزائر الحصول على معلومات حول زيادة رواتبهم بسهولة ويسر

نسبة الزيادة على الرواتب المتقاعدين

1. للمنح والمعاشات التي تقل أو تساوي 20,000 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 5%. 2. للمنح والمعاشات التي تزيد عن 20,000 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 4%. 3. للرواتب التي تتراوح بين 50,000 و80,000 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 3%. 4. للرواتب التي تزيد عن 80,000 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 2%.

هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين ورعاية الفئات الضعيفة وتقديم الدعم المالي لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يوجهها البلد.