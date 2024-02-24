اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | 【﻿بـحث pdf】اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

من أكثر الأمور التي شغلت بال الكثير من المواطنين العراقيين هي إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تلك الوجبة المنتظرة التي ينتظرها آلاف العراقيين، متأملين أن يتم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك، لما لهذا الشهر من متطلبات، حيث أن هناك أسر كثيرة محدودة الدخل، لم تستطيع شراء هذه المتطلبات، لكن وزارة العمل أكدت أن عمليات مراجعة الأوراق للتأكد من صرف الوجبة للأشخاص المستحقة مازالت قائمة حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، وإليكم التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الكثير من العراقيين في انتظار صدور كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بعد أن انطبقت عليهم جميع الشروط المقدمة مثل، الجنسية العراقية، والإقامة داخل العراق، وعدم وجود دخل شهري ثابت، وأيضا انطباق السن الذي حددته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو أن. يتراوح سن المتقدم بين 18 إلى 60 سنة للرجال، و 15 إلى 55 سنة للنساء.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت عدة فئات من الأسر العراقية بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، في مختلف محافظات العراق، وهم الآن في انتظار الإعلان عن موعد صرف الوجبة الأخيرة وإعلان كشوفات أسماء المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجا، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم كثيرا من الأسر الفقيرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة مستندات يجب تقديمها للحصول على الوجبة الأخيرة، هذه المستندات متمثلة في، صورة الهوية الوطنية، ونسخة من بطاقة التموين، ووثائق الميلاد لجميع أفراد الأسرة، وصورة حديثة للمتقدم خلفية بيضاء، وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم هذه المستندات والوثائق لكى يتم دراسة الطلبات المقدمة بشكل صحيح وتحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المستحقين للدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن رابط خاص بها يمكن من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور الإعلان عن صرف الوجبة المنتظرة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: