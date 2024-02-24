مبروك عليك ياعم “نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024” هتقبض سلع بـ 150 جنية

يتساءل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية في الفترات الاخيرة الماضية عن وجود زيادة في نصيب الفرد على التموين للعام الجديد 2024 ويبحث العديد من المواطنين عن الذين يمتلكون بطاقات تموينية عن وجود زيادة في السلع التموينية وهذا ما سنعلنه لكم في السطور القادمة فتابعوا معنا .

نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024

اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان الفرد المقيد في البطاقة التموينية سيحصل على زجاجة زيت واحده حجمها حوالي 800 مللي جرام بحد اقصى 4 زجاجات للأسرة المقيدة في البطاقة التموينية ويحصل على 2 كيلو جرام من السكر بحد اقصى 6 كيلو جرام من السكر .

أسعار السلع التموينية 2024

منذ بداية العام الحالي في شهر يناير وقد اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن اسعار السلع التموينية والتي تعد اساسية لكل مواطن وفي كل بيت كالتالي :

-جاء سعر كيس المكرونة حجم 400 جرام بسعر 8 جنيهات .

-جاء سعر كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه .

جاء سعر زجاجة الزيت حجم 800 جرام بسعر 32 جنيه .

-جاء سعر الفول المعبأ حجم 500 جرام بسعر 9 جنيهات .

-جاء سعر كيلو الدقيق بسعر 18 جنيه .

-جاء سعر العدس المجروش حجم 500 جرام بسعر 21 جنيه .

-جاء سعر الشاي الناعم حجم 40 جرام بسعر 5 جنيهات .

-جاء سعر تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه .

-جاء سعر جبنة 250 جرام بسعر 7.50 جنيه .

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

أعلنت الكثير من المواقع عن زيادة نصيب الفرد في شهر مارس 2024، ولكن لن يتم الإعلان رسميًا بهذا الأمر.