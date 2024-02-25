إعلان وزارة التجارة العراقية عن مفردات السلة الغذائية لرمضان: استعدادات مكثفة لتجهيز الحصص..

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتزايد الاهتمام في العراق حول مفردات السلة الغذائية التي توفرها وزارة التجارة للمواطنين ضمن البطاقة التموينية، في هذا الإطار، أعلنت الوزارة بدء توزيع الوجبة الثانية من حصص رمضان، مؤكدة على التزامها بتجهيز جميع الواجبات الغذائية للمشمولين في جميع أنحاء البلاد، الإعلان جاء ليطمئن السكان ويؤكد على جهود الحكومة في ضمان توفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل، مع تأكيد على الكفاءة والسرعة في توزيع المساعدات الغذائية.

دعم الأسر العراقية في رمضان تفاصيل السلة الغذائية للمشمولين

مع حلول شهر رمضان المبارك، تعلن وزارة التجارة في العراق عن تفاصيل السلة الغذائية المخصصة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في إطار جهودها لدعم الأسر الأقل دخلاً وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل، هذه السلة تشمل مجموعة من السلع الضرورية والمتنوعة التي تساهم في تخفيف العبء المعيشي على الأسر العراقية.

السلعة الكمية المتاحة زيت نباتي 2 لتر سكر أبيض 2 كيلو أرز 3 كيلو عدس 500 جرام حمص 500 جرام مكرونة 500 جرام

وزارة التموين العراقية توسيع السلة الغذائية بمواد جديدة لرمضان

في خطوة تهدف إلى تعزيز دعم الأسر العراقية خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن استعداداتها لتوزيع سلة غذائية موسعة تشمل مفردات جديدة هذا العام، بحسب مدير الشركة العامة، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم في الشهر الفضيل.

موعد توزيع توزيع السلع الرمضانية

من المقرر أن يبدأ توزيع السلع الرمضانية مع بداية شهر رمضان ويستمر لمدة 10 أيام، موفرة جميع السلع الغذائية الأساسية اللازمة للأسر العراقية.

السلعة الكمية المتاحة سكر أبيض 1 كيلو زيت الطعام 1 لتر أرز أبيض 3 كيلو عدس 500 جرام حمص 500 جرام مكرونة 500 جرام شعرية 500 جرام

تمثل هذه الإضافات الجديدة للسلة الغذائية تأكيدًا على التزام الوزارة بضمان توفير المواد الغذائية الضرورية والدعم المستمر للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.