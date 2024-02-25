“تطبيق زيادة راتب التقاعد” موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 والاستعلام عبر موقع التأمينات الاجتماعية

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر، الكثير من المواطنين في الجزائر الذين يتقاضون رواتب المعاشات التقاعدية يترقبون الموعد الذي سيتم فيه صرف رواتب المتقاعدين، كما يريدون معرفة هل سيتم صرف الزيادة التي قررتها الحكومة الجزائرية أم سيتم تأجيلها إلى الشهر القادم، والتي قررتها الحكومة لمساعدة المواطنين وإعانتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين، لمعرفة الأجوبة على كل تلك الأسئلة تابع معي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر

من المعروف أن الرواتب الخاصة ب المعاشات يتم صرفها في موعد محدد من كل شهر ميلادي، وأنه سيتم صرف الراتب الخاص بالمتقاعدين في هذا الشهر كما قررت الحكومة الجزائرية بداية من يوم 5 في الشهر، بالإضافة إلى صرف الزيادة المقررة من قبل الحكومة لإعانة المواطنين بداية من شهر مايو، ليصل قيمة الراتب الخاص بالمتقاعدين 15000 دينار جزائري كحد أقصى للمواطنين في الجزائر من أجل مساعدتهم في مواجهة ظروفهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها .

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

هناك بعض الخطوات ينبغي أن يقوم بها الأشخاص الذين يريدون الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وذلك من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجزائر، والتي تتلخص في النقاط التالية: