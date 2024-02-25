pdf حمل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فبراير 2024 في عموم محافظات العراق

يترقب جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق موعد الإعلان عن الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، وف المقابل يبحثون أيضا عن اسماء المشمولين بالرعاية للاستعلام عن حالة استحقاقهم للدعم، لذلك تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التواصل مع الباحثين عن حالتهم بالنسبة للدعم، حيث تقدم لهم منصات إلكترونية يستطيعوا من خلالها الاستعلام عن كل متعلقات الوجبة السابعة، وتحميل كشوفات المشمولين بصيغة pdf.

ولأهمية الأمر بالنسبة لكثير من العراقيين ننقل لكم عبر موقع البديل الإخباري طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الجديدة وغير ذلك من التفاصيل.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لا شك أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة كل الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، حيث إن الهدف الأساسي من هذا الدعم مساعدة الأسر الفقيرة وزوي الاحتياجات الخاصة، لذلك تشتمل كشوفات الرعاية على من انطبق عليه الشروط التي قامت بوضعها الوزارة لاستهداف هذه الفئات، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم موطن عراقي ومن الحلالات التي يتضمنها دعم الرعاية الاجتماعية.

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اسماء الرعاية الاجتماعية الأخيرة في بغداد

يبحث الكثيرون ممن شملتهم الرعاية الاجتماعية في بغداد وعموم المحافظات العراقية على الاستعلام عن موعد صدور الوجبة الأخيرة. وتحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة، هذا وقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستعلام عن الوجبة الجديدة عبر المنصات الرسمية مثل موقع وزارة العمل، والذي يمكن الدخول عليه عبر الرابط التالي: molsa.gov.iq، ومنصة مظلتي على الرابط التالي: spa.gov.iq.

كيف أبحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

ابحث عن اسمك في منصة مظلتي بخطوات سهلة وبسيطة، حيث توفر منصة مظلتي الحصول على كشوفات الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع التالي:

الدخول على المنصة عبر الرابط أعلاه. اضغط على هيئة الحماية الاجتماعية. ومن ثم دخل على الرعاية الاجتماعية. ادخل البيانات المطلوبة نحو رَقَم بطاقة التموين وغيره. حدد الوجبة الأخيرة. اضغط تحميل كشوفات الوجبة الأخيرة لتستعلم من خلالها على اسماء المشمولين.

تعد الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم في العراق لذلك بينا لكم طريقة تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وأهم ما تحرص الوزارة على تطبيقه في برامج الرعاية، ثم أن الوجبة من المحتمل ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.