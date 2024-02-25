“أحصل على 15,000 دينار” شروط التقديم في منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

شروط منحة البطالة في الجزائر، هناك العديد من المواطنين في الجزائر يقومون بالتساؤل عن منحة البطالة التي قد تم الإعلان عنها، فالجميع يريد معرفة ما هي الشروط الخاصة بتلك المنحة وأيضًا كيفية التسجيل فيها والاستفادة منها، حيث أن منحة البطالة تساعد جميع المواطنين الذين يعانون من البطالة في البلاد من خلال توفير مبلغ شهري لهم، فسنتعرف في هذا المقال عن شروط منحة البطالة في الجزائر وأيضًا خطوات التسجيل في تلك المنحة.

شروط منحة البطالة في الجزائر

قد قامت الحكومة الخاصة بدولة الجزائر توفير منحة البطالة لجميع مواطنيها، حيث أن منحة البطالة تقوم بمساعدة الكثير من العاطلين عن العمل، وهذه المساعدة تكون من خلال توفير الدعم المالي لهم كل شهر، ولكن للحصول على هذه المنحة يجب أن يتم تحقيق شروط منحة البطالة في الجزائر، فتكون الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم لديه الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم مُقيمًا بدولة الجزائر.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لم يقوم بالتقديم على أيٍ من المنح الأخرى الخاصة بالدعم.

يحب ألا يكون للمواطن المتقدن دخلًا ثابتًا.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 19 عام.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

في حالة تحقيق الشروط السابقة أصبح بإمكان المواطن أن يقوم بالتسجيل في منحة البطالة عبر الخطوات التالية: