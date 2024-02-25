“المعاش هينزل امتى؟؟” موعد صرف المعاشات 2024 بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة بقرار رئاسي

موعد صرف المعاشات بالزيادة، يبحث جميع المتقاعدين عن تفاصيل صرف المعاشات الخاصة بهم، حيث أن جميع المتقاعدين ينتظرون الميعاد الخاص بصرف معاشاتهم لاسيما عند معرفة الزيادة الجديدة، حيث أن هناك زيادة سيتم إضافتها على المعاشات في الشهر القادم، وهذا الأمر يرجع إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في البلاد، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الموعد الذي سيتم صرف المعاشات بالزيادة.

موعد صرف المعاشات بالزيادة

هناك العديد من المواطنين المتقاعدين الذين يتساءلون عن موعد صرف المعاشات بالزيادة، حيث أن المعاشات الخاصة بهؤلاء المتقاعدين سيتم زيادتها من خلال تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات، فقد تم الإعلان عن تلك الزيادة من قبل بقرار من الحكومة المصرية، وهذا لكي يتم محاربة الغلاء السائد والتكيف معه قدر الإمكان، فلهذا يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن تلك الزيادة التي قد تم تطبيقها وعن موعد صرفها مع المعاش الطبيعي، فيكون هذا الميعاد في يوم 1 من شهر مارس وأيضًا يوم 2 من نفس الشهر.

أماكن صرف المعاشات بالزيادة

أصبح بإمكان جميع أصحاب المعاشات الحصول على معاشهم الشهري الخاص بشهر مارس مُضافًا إليه الزيادة الجديدة، وكل هذا سيتم توفيره في يومي 1 و2 من أول شهر مارس، كما أنه قد تم توفير بعض الأماكن المُتاحة التي من خلالها يتم صرف هذا المعاش، فمن ضمن تلك الأماكن: