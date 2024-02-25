“احسب مرتبك بعد الزيادة” موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة وتطبيق الحد الأدنى 6,000 جنيه

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين عن الموعد الذي سيتم فيه صرف مرتباتهم قبل شهر رمضان الكريم، كما أن هناك العديد من التساؤلات الخاصة بالزيادة الشهرية التي سيتم إضافتها للمرتبات هذا الشهر، فقد قامت الحكومية بتوضيح جميع تلك التفاصيل خاصةً قبل حلول شهر رمضان المبارك، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الموعد الخاص بصرف مرتبات الموظفين مُضافًا إليها الزيادة.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة

مع اقتراب انتهاء شهر فبراير الجاري يتساءل الجميع عن المواعيد الذي سيحصلون فيها على الرواتب الخاصة بهم، حيث أن شهر مارس سيوافق شهر رمضان الكريم، وهذا لكي يستطيع المواطنين أن يقوموا بإعداد التجهيزات المختلفة لهذا الشهر المبارك، فلهذا يتم التساؤل عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، وهذه الزيادة هي التي قد تم الإعلان عنها مسبقًا، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه وحتى 6000 جنيه، وهذا الارتفاع كان في مصلحة الكثير من المواطنين خاصةً في تلك الفترة، فيستطيع جميع المواطنين الحصول على رواتبهم هذا الشهر من يوم 21 من شهر مارس القادم وحتى يوم 27 من نفس الشهر.

مرتبات شهر مارس بالزيادة

أصبح بإمكان المواطنين الحصول على مرتباتهم بالزيادة الجديدة التي قد تم إضافتها كالآتي: