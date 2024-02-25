“عارف هتزيد كام؟؟” كم تبلغ قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور 2024

قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات، تعتبر قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات من الأمور الهامة التي يتداولها المواطنين فيما بينهم، حيث ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة للبحث عن الزيادات الجديدة في المرتبات وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الفترة السابقة.

قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات

يتساءل العديد من المواطنين عن قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات، وفي ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية المتغيرة حرصت الحكومة المصرية على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجور الموظفين بناء على الدرجة الوظيفية ما بين ألف جنيه إلى 1200 جنيه، كما أعلنت الحكومة على وجود علاوة دورية نسبتها 10% أجر وظيفي و15% أجر أساسي والحد الأدنى للعلاوة هو 150 جنيه، ومن ضمن قرارات الحكومة أيضا وجود حافز إضافي للدرجة السادسة يبدأ من مبلغ 500 جنيه ويصل إلى 900 جنيه كما عملت وزارة المالية على تخصيص مبلغ ستة مليار لتعيين 120 ألف موظف للمعلمين وأعضاء المهن الطبية والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.

زيادة المرتبات لعام 2024

أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن زيادة المرتبات ويتساءل العديد من المواطنين عن هذه الزيادة وتفاصيلها، وتأتي زيادة المرتبات كالتالي: