حسنات بالكوم.. اغتنم الليلة أفضل أدعية مستجابة ليلة النصف من شعبان 2024 من الكتاب والسنة “ليلة البراءة”

يعد الدعاء من الأدعية مستجابة ليلة النصف من شعبان 2024، حيث تبدأ مع غروب شمس يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر شعبان الهجري، والموافق الرابع والعشرون من شهر فبراير 2024، لذلك يعتبر الدعاء هو طوق النجاة من المصائب، كما أنها تسمى بليلة البراءة، وقد ذكر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في فضلها عدة أحاديث، كما ورد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على الأدعية مستجابة بإذن الله.

أدعية مستجابة ليلة النصف من شعبان 2024

يوجد العديد من الأدعية المستجابة في هذه الليلة المباركة، ومن أفضل الأدعية هو ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ومن هذه الأدعية ما يلي:

اللهمَّ ما لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم المبارك دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا يا ربنا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا مع النبي المصطفى صلى الله عليهِ وسلم.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي.

اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

اللهم بشرني بالخير في هذه الليلة المباركة كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

لَّا إلهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمين.

اللهُمَّ أصلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

دعاء قضاء الحوائج من أدعية النصف من شعبان

هناك بعض الأدعية لقضاء الحوائج ومن هذه الأدعية ما يلي: