“الحق اشتري بسرعة” انخفاض في أسعار الذهب اليوم 2024 بمحلات الصاغة || كم سعر جرام الدهب اليوم؟

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسواق الذهب اليوم تراجع مستمر منذ فترة، حيث تراجع سعر الذهب اليوم ليصل إلى أقل تراجع منذ عدة أيام، لذلك يزداد البحث في محركات البحث عن سعره يوميًا من قبل المواطنين، حيث يأملون في انخفاض سعره حتى يقدروا على شراء المصوغات الذهبية، وجاء الانخفاض المفاجئ في سعر الذهب بعدما تم الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثماري، تابع معي لمعرفة المزيد.

أسعار الذهب اليوم

حالة من الاستغراب تسود بين المواطنين في مصر بسبب الانخفاض الكبير في سعر الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه بعدما سجل منذ أسابيع قليلة 4000 جنيه، ولكن كما نعلم أن أسعار المعدن الأصفر ليست مستمرة، حيث يمكن أن يزداد مرة أخرى أو ينخفض، وجاءت الأسعار كالآتي وفقًا لـ لطفى منيب نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية:

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 3429 جنيه.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 3000 جنيه

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها

أما سعر الجنيه الذهب اليوم وصل إلى 24000 جنيه.

بينما وصل سعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي إلى 2035.

ما هي أسعار الذهب اليوم بالمصنعية؟

الكثير يجهل كيفية حساب المصنعية الخاصة بالذهب، والتي يمكن حسابها بالطريقة التالية: حيث يتم إضافة 100 جنيه على السعر الخاص بجرام الذهب، مثلا سعر الجرام 3000 يتم إضافة 100 جنيه مصنعية ليصبح سعره 3100 جنيه، وتحسب هكذا في جميع الأعيرة.