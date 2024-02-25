“ملف الأسماء pdf” تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في العراق

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، الرعاية الاجتماعية في العراق أصبحت من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها المواطنين في العراق، ويهتمون بها، لأنها من أهم المؤسسات التي تعمل على تقديم الدعم للكثير من المواطنين من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة، حيث أن الرعاية الاجتماعية تقدمها دعمها للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والذي لا كيفي احتياجاتهم البسيطة، لذلك يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية وكيفية الحصول على دعمها، تابع معي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يريد الكثير من المتقدمين للحصول على الوجبة الأخيرة المقدمة من قبل الرعاية الاجتماعية معرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يجب أن تقوم ببعض الخطوات لكي تستطيع الاستعلام عن هذا الأمر، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية .

قم بالذهاب إلى الصفحة التالية في منصة مظلتي.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل اسم المستفيد ورقم الهوية التي يجب أن تكون سارية المفعول.

يجب أن تقوم بتحديد الوجبة والدفعة الآتي دورها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تنزيل.

في النهاية سيتم استخراج الكشوفات النهائية التي تريدها.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، والتي تتلخص في بعض النقاط، وهي كالتالي: