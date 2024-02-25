“تغيير اسم أو لقب” كشوفات أسماء نقل النفوس في العراق 2024 ca.iq الوجبة الجديدة عبر بوابة حكومة المواطن الإلكترونية

كشوفات أسماء نقل النفوس في العراق، يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن الكشوفات الخاصة بأسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة لهذا الشهر، وذلك بعدما أُعلن رسميًا عن رفع أسماء الوجبة الجديدة لشهر فبراير من نقل النفوس في محافظات العراق من قبل وزارة الداخلية العراقية، ويمكن أن تقوم بالاستعلام عن هذه الكشوفات الكترونيًا، كما أن وزارة الداخلية حرصت على رفع تلك الكشوفات في هذه الفترة خاصةً أن عمليات مراجعة طلبات مراجعة البيانات لا تستغرق وقت طويل، تابع معي.

كشوفات أسماء نقل النفوس في العراق

كما ذكرت أن الكثير من المواطنين في العراق قاموا بتقديم طلبات تعديل البيانات الخاصة بهم للحصول على دعم نقل النفوس المقدم من الحكومة العراقية للمواطنين الذين يحتاجون للدعم، ولكن هناك بعض الشروط ينبغي أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذا الدعم المقدم من الحكومة لإعانة المواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في العراق، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

المتقدمين للحصول على دعم نقل النفوس العراقي يجب أن يكون عراقي الجنسية.

لابد أن تكون الإقامة الدائمة في العراق.

المحافظة التي يرغب المتقدم في نقل النفوس إليها، يجب أن يكون مقيم فيها بشكل دائم على الأقل لمدة عام.

عمر الشخص الذي يريد الحصول على الدعم المقدم من قبل حكومة العراق لا يقل عن 18 عام.

لابد أن يحصل المتقدمين على جميع حقوقهم المدنية والسياسية.

كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق

أتاحت وزارة الداخلية العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة لشهر فبراير إلكترونيًا، ولكن يجب أن تقوم ببعض الخطوات التي تتلخص في النقاط التالية: