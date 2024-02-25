“متنزلش من البيت” خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً 2024 برقم الرخصة عبر موقع النيابة العامة الرسمي

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، ارتفعت معدلات البحث حول الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر إلكترونيا في الآونة الأخيرة على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة معرفة المخالفات المرورية ودفعها إلكترونيا عن طريق الإنترنت.

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر إلكترونيا من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم مؤخرا، حيث أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الإنترنت بالمجان ويأتي ذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ويمكن الاستفسار عن المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة .

ثانيا اختيار مربع الاستعلامات.

ثالثا كتابة رقم رخصة القيادة.

رابعا الضغط على مربع إجمالي المخالفات لتظهر جميع المخالفات المرورية على السيارة.

ويتيح موقع النيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين إلى جانب الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكن دفع المخالفات أونلاين من خلال الموقع كما يمكن عمل تظلم على المخالفات المرورية الاستعلام عن الطلبات.

طريقة دفع المخالفات المرورية أونلاين

يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية دفع المخالفات المرورية على السيارة إلكترونيا، ويتيح موقع النيابة العامة إمكانية دفع فواتير المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية: