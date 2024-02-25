“ادفع المقدم واستلم المفتاح” خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

حجز شقق الإسكان الاجتماعي، يعتبر عنوان حجز شقق الإسكان الاجتماعي من أكثر العناوين المتداولة على محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز في المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، ويتساءل العديد من المواطنين عن مواصفات الشقق وشروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل المواطنين عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وخاصة بعدما أعلنت وزارة الإسكان في وقت سابق عن فتح باب الحجز لطرح جديدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، ولم تحدد وزارة الإسكان السعر الحالي لهذه الطرح، ومن المقرر أن تكون الشقة عبارة عن 90 متر وتتكون من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام، ويمكن أيضا أن تكون الشقة عبارة عن 75 متر مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفي الغالب يتم تسليم الشقق السكنية بعد التقديم ب 36 شهر.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان عددا من الشروط التي يجب على الراغبين في حجز أحد شقق الإسكان الاجتماعي الالتزام بها واتباعها، وتأتي هذه الشروط كالتالي: