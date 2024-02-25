حسنات بالكووم.. أفضل دعاء في ليلة النصف من شعبان الفضيل.. ردده الآن ولا تجعل الليلة تضيع هباءً

تستعد الأمة الإسلامية لإحياء إحدى المناسبات الدينية بترتيل أفضل دعاء في ليلة النصف من شعبان 1445ه‍، ففي هذه الليلة يُرفع إلى الخالق عمل كل إنسان ما عدا المشاحن والحاقد، لذا من الواجب على كل مسلم ومسلمة مسامحة الجميع والعفو عنهم، ولقد يستحب في هذه الليلة المباركة زيادة التسبيح والاستغفار وصلاة ركعتين وطلب العفو والغفران من الله عز وجل.

دعاء في ليلة النصف من شعبان

هناك أكثر من دعاء في ليلة النصف من شعبان يُفضل قراءتها، حيث تعتبر ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من الليالي المستجاب فيها الأدعية، فهي ليلة تحقيق الأمنيات والمعجزات، ففضل هذه الليلة عظيم ففيها أمر الله عز وجل بتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام وذلك وفق قول الفقهاء، ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله « إن فضل هذه ليلة النصف من شعبان كبير فهى إحدى الليال الخمس اللاتي لا ترد فيهن دعوة» وأولئك الليالي هم ( ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، ليلتي عيد الفطر والأضحى، ليلة يوم عرفة).

أدعية النصف من شعبان

يستحب للمسلم القيام بالعديد من الأعمال الصالحة في ليلة شعبان وعلى مدار الشهر بأكمله، ومن ضمن الأدعية التي ورد ذكرها في هذا اليوم التالي: